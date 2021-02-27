"Крылья Советов" сыграют в белой форме Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" озвучили составы на центральный матч 27 тура ФНЛ. Игра начнется 27 февраля в 15:00 по самарскому времени.

В заявке "Крыльев" сегодня два новичка - Абат Аймбетов и Дмитрий Прищепа. Они начнут поединок со скамейки запасных.

Самарцев на нижегородское поле с капитанской повязкой выведет Александр Гацкан. Хозяев - их лучший бомбардир Александр Сапета.

В целом составы выглядят следующим образом:

"Нижний Новгород": 1 Анисимов, 24 Гоцук, 91 Гогличидзе, 5 Шумских, 7 Маляров, 78 Калинский, 41 Сапета, 20 Комолов, 14 Султонов, 8 Попов, 93 Сулейманов.

Запасные: 90 Смирнов, 99 Сысуев, 23 Зуйков, 11 Темников, 3 Эдиев, 17 Горбунов, 6 Гащенков, 98 Югалдин, 61 Ставпец, 9 Галаджан, 10 Янсане.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 5 Горшков, 4 Солдатенков, 47 Божин, 18 Зеффан, 17 Зиньковский, 84 Гацкан, 6 Якуба, 11 Ежов, 19 Цыпченко, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 7 Хади, 8 Витюгов, 9 Аймбетов, 10 Сарвели, 23 Комбаров, 35 Прищепа, 69 Голенков, 77 Кабутов.

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