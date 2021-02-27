Мэр Самары утвердила новые размеры участков для похорон

У каждого участка для захоронения свои параметры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление, касающееся правил погребения умерших. В частности она утвердила новые размеры участков для похорон - они должны соответствовать определенным стандартам.

- Одиночные участки для погребения умерших: длина - 2,2 метра, ширина - 1,5 метра, площадь - 3,3 кв.метра. Двойные: длина 2,2 метра, ширина - 2,5 метр, площадь - 5,5 кв.метров, - следует из документа.

Также в материалах сказано про захоронение урны с прахом на специальном квартале. Там длина - 1,1 м., ширина - 0,8 м., площадь - 0,88 кв.м.

Напомним, что ранее журналисты "КП-Самра" писали о том, что социальные похороны стали дороже.