На трассе под Самарой перевернулся грузовик, перевозивший пряжу

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: скриншот

Сегодня утром, 27 февраля, в Красноярском районе региона произошло ДТП. Примерно в девять часов утра на 3 километре трассы "Обводная города Самары" перевернулся грузовик.

- Водитель фуры "ДАФ" с полуприцепом допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Пострадавших нет, от оформления ДТП автолюбитель отказался, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На месте помощь оказывали сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожные службы. Добавим, что большегруз перевозил пряжу.