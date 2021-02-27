Жителей Самарской области в ближайшее время ждет опасная погода

Погода в Самарской области пока не радует Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области снова объявлен желтый уровень погодной опасности. О нем жителей губернии предупредили синоптики и сотрудники регионального ГУ МЧС.

- Ночью 28 февраля 2021 года местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы составят 15-18 метров в секунду, - сообщают сегодня в Приволжском УГМС.

Спасатели предупреждают, что при такой погоде лучше не выходить лишний раз из дома, следить за детьми и не ходить под крышами, с которых может упасть снежная глыба. Переждать стихию лучше в закрытом помещении.