В Самаре из-за ДТП поменяли схему движения несколько автобусов

Пассажиров просят быть внимательнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 февраля в Самаре изменили схему движения три автобуса - №№ 21,41 и 59. Случилось это после ДТП, произошедшего в 15:28 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской.

- Схема движения изменена временно. Объезд автобусов маршрута № № 21,41 по ул.Алма-Атинская,ул.Стара-Загора и далее по маршруту; №59 по пр.Карла Маркса, ул.Алма-Атинская, ул.Стара-Загора с разворотом на ТЦ"Колизей", - сообщает "СамараАвтоГаз".

Водителей, а также тех, кто ездит на общественном транспорте, просят учитывать сложившиеся обстоятельства и быть внимательными на дорогах.