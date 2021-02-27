В Самаре полицейские спасли семью, которая замерзала в колее проселочной дороги

Сотрудники полиции не проехали мимо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские помогли местным жителям, которые застряли в снежном плену. Все произошло вечером 2 февраля в Красноглинском районе региона.

- Сотрудники ДПС патрулировали улицы и заметили застрявший в колее проселочной дороги внедорожник иностранного производства. Водитель находился рядом с автомобилем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина объяснил, что хотел сократить дорогу до дома и застрял. В салоне находится его семья. Выбраться самостоятельно из западни не получилось - только горючее закончилось. Других автолюбителей в такое позднее время на трассе тоже не было.

Стражи порядка пересадили пассажиров - женщину с ребенком, которые уже сильно замерзли - в патрульную машину и стали помогать владельцу внедорожника. Через некоторое время силовики заметили на дороге трактор, занимавшийся уборкой снега, остановили его и попросили посодействовать. Сотрудник управляющей компании не отказал, и общими усилиями иномарку вытащили из колеи.

Мужчина поблагодарил полицейских и повез родных домой. Позже он написал на сайте ГУ МВД письмо, в котором выразил признательность офицерам, спасшим его в трудной жизненной ситуации.