Самарец снял на видео зимнюю переправу в Рождествено по Волге

Сергей Бобин показал переправу с высоты птичьего полета Фото: скриншот

Самарский видеоблогер Сергей Бобин порадовал своих подписчиков красивым роликом. Он показал, как происходит зимняя переправа по Волге в Рождествено.

На кадрах видно, что местные жители переправляются по замерзшей реке на воздушной подушке. Транспортное средство выглядит весьма необычно, тем не менее оно достаточно скоростное, и дорога на нем более безопасна и удобна.

Пользователи кадры с высоты птичьего полета оценили положительно. А такой способ передвижения они назвали весьма необычным, но полезным.