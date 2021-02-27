Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В историческом здании открылся Самарский театр кукол. Показываем, как он выглядит

Один из старейших театров России обрел свою новую сценическую площадку
Геннадий ВЕТРОВ
КомментироватьОставить комментарий
Самарский театр кукол получил новую жизнь

Самарский театр кукол получил новую жизнь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский театр кукол, являющийся одним из старейших в России, обрел новую площадку. Он располагается в историческом здании начала XX века на Самарской, 95. Там когда-то работал ресторан "Аквариум". Благодаря национальному проекту "Культура" и участию компании "Транснефть-Приволга" помещения привели в порядок.

Торжественная церемония открытия и первые спектакли "Золотой ключи" состоялись сегодня - 27 февраля. Одним из первых их посмотрел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он же поздравил земляков со столь знаменательным событием.

Губернатор поздравил жителей Самары с таким большим событием

Губернатор поздравил жителей Самары с таким большим событием

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я с рождения жил недалеко, на улице Некрасова, и ходил сюда в театр юного зрителя, в театр кукол на Льва Толстого. С детства знаю это здание. И у меня, как коренного жителя Самары, сердце кровью обливалось, когда видел в какое состояние оно приходило, – рассказал глава региона. – Это здание, совершенно роскошное, приняло театр кукол, у которого не было своего зала. И только на энтузиазме, на таланте руководителя театра держалось это искусство, нужное самым юным гражданам России, проживающим здесь в Самаре и Самарской области.

Раньше местный театр кукол, которому в следующем году исполнится уже 90 лет, делил площадку с ТЮЗом, в 1974 году он переехал в помещение бывшего кинотеатра "Смена" на Льва Толстого, 82, которое в декабре 2015-го признали аварийным. До 2020 года спектакли проходили на малой сцене в Самарском театре оперы и балета.

Новый дом кукольного театра был построен в 1900 году владельцами гостиницы "Гранд-Отель" по проекту техника-строителя Михаила Квятковского в стиле модерн. Здесь располагались профессиональные сообщества, комитеты политических партий, пионерская дружина, Дворец детей, ТЮЗ, театр кукол, библиотека, ресторан... История у здания очень богатая.

Сегодня в театре было ярко

Сегодня в театре было ярко

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наверное, у каждого человека бывают ощущения детского праздника, и сегодня такие ощущения есть у меня. Это историческое здание, которое могли бы потерять, мы вернули к жизни, дали ему вторую жизнь, и я этому очень рад, - не скрывает восторга Дмитрий Азаров.

На обновленной площадке есть репетиционный и два зрительных зала. Один большой - на 250 человек. Другой камерный - на 50 посадочных мест. Также тут оборудовано 9 гримерных комнат, мастерские, склады и кафе-бар. В просторном фойе планируют проводить различные выставки.

Здание расположилось на Самарской, 95

Здание расположилось на Самарской, 95

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор и представители компании "Транснефть-Приволга" подчеркивают важность национального проекта "Культура" - благодаря ему открываются не только новые школы и больницы, но и такие объекты, как Самарский театр кукол.