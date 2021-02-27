В историческом здании открылся Самарский театр кукол. Показываем, как он выглядит

Самарский театр кукол получил новую жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский театр кукол, являющийся одним из старейших в России, обрел новую площадку. Он располагается в историческом здании начала XX века на Самарской, 95. Там когда-то работал ресторан "Аквариум". Благодаря национальному проекту "Культура" и участию компании "Транснефть-Приволга" помещения привели в порядок.

Торжественная церемония открытия и первые спектакли "Золотой ключи" состоялись сегодня - 27 февраля. Одним из первых их посмотрел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он же поздравил земляков со столь знаменательным событием.

Губернатор поздравил жителей Самары с таким большим событием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я с рождения жил недалеко, на улице Некрасова, и ходил сюда в театр юного зрителя, в театр кукол на Льва Толстого. С детства знаю это здание. И у меня, как коренного жителя Самары, сердце кровью обливалось, когда видел в какое состояние оно приходило, – рассказал глава региона. – Это здание, совершенно роскошное, приняло театр кукол, у которого не было своего зала. И только на энтузиазме, на таланте руководителя театра держалось это искусство, нужное самым юным гражданам России, проживающим здесь в Самаре и Самарской области.

Раньше местный театр кукол, которому в следующем году исполнится уже 90 лет, делил площадку с ТЮЗом, в 1974 году он переехал в помещение бывшего кинотеатра "Смена" на Льва Толстого, 82, которое в декабре 2015-го признали аварийным. До 2020 года спектакли проходили на малой сцене в Самарском театре оперы и балета.

Новый дом кукольного театра был построен в 1900 году владельцами гостиницы "Гранд-Отель" по проекту техника-строителя Михаила Квятковского в стиле модерн. Здесь располагались профессиональные сообщества, комитеты политических партий, пионерская дружина, Дворец детей, ТЮЗ, театр кукол, библиотека, ресторан... История у здания очень богатая.

Сегодня в театре было ярко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наверное, у каждого человека бывают ощущения детского праздника, и сегодня такие ощущения есть у меня. Это историческое здание, которое могли бы потерять, мы вернули к жизни, дали ему вторую жизнь, и я этому очень рад, - не скрывает восторга Дмитрий Азаров.

На обновленной площадке есть репетиционный и два зрительных зала. Один большой - на 250 человек. Другой камерный - на 50 посадочных мест. Также тут оборудовано 9 гримерных комнат, мастерские, склады и кафе-бар. В просторном фойе планируют проводить различные выставки.

Здание расположилось на Самарской, 95 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор и представители компании "Транснефть-Приволга" подчеркивают важность национального проекта "Культура" - благодаря ему открываются не только новые школы и больницы, но и такие объекты, как Самарский театр кукол.