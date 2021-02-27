В Самарской области умершему мужчине вменили изнасилование 18-летней давности

Оперативники смогли найти преступника спустя 18 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники из Тольятти раскрыли преступление, совершенное еще 3 августа 2003 года. Тогда, примерно в 20:10, неизвестный на территории котельного цеха на Новозаводской улице угрожая убийством изнасилова 26-летнюю на тот момент девушку, работавшую на предприятии лаборантом.

- Было возбуждено уголовное дело, но подозреваемого долгое время найти не удалось. На днях стало известно, что преступление мог совершить мужчина 1966 года рождения, судимый за незаконный оборот наркотиков, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Перед судом злоумышленник отвечать не будет. Он скончался 20 августа 2018 года. Установить его причастность к преступлению удалось благодаря показаниям потерпевшей и следу руки.