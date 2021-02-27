Житель Самарской области рискует попасть в колонию за 54 спиленных дерева

В полицию обратился лесничий из Исаклинского района Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Мужчина в лесном массиве рядом с деревней Новый Байтермиш незаконно спилил липу и дуб в количестве 54 штук.

- Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 240 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 59-летний житель Исаклинского района, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предполагаемого злоумышленника задержали по месту его жительства. По версии правоохранителей, срубленные деревья он распилил на деревообрабатывающем станке на доски для использования в личном хозяйстве. Их частично изъяли со складских помещений, принадлежащих фигуранту.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере. Теперь задержанному грозит штраф до трехсот тысяч рублей и лишение свободы сроком на 4 года. Не исключено, что в его криминальном досье появятся новые эпизоды.