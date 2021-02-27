Тепла не ждите: стало известно, какая погода будет в Самаре в первые дни весны

Горожан ждет не самая комфортная погода в первые дни весны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в первые дни марта. Судя по прогнозам, начало весны будет весьма прохладным.

- В ночь на 1 марта ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха - 18...-23 °C, - рассказывают в Приволжском УГМС.

Днем 1 числа, в понедельник, будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер останется такой же, как и ночью, а температура будет -10...-15 °C.

Ночью 2 марта специалисты прогнозируют юго-западный ветер 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -18...-23 °C. Днем во вторник должно быть облачно с прояснениями, местами небольшой, умеренный снег. Температура воздуха - 2...-7 °C.