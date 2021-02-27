В Самарской области в частном доме нашли трупы трех человек

Погибших нашли в этом доме Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Страшная трагедия произошла в субботу 27 февраля в Сергиевске в Самарской области. Там в частном доме на улице Гагарина были обнаружены мертвыми три местных жителя.

- Без признаков жизни обнаружены 60-летний мужчина и две 58-летние женщины. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом в результате нарушения правил пользования отопительными приборами, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по региону.

Сейчас Красноярский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту случившегося. Назначены все необходимые исследования, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам разбирательств будет принято процессуальное решение.