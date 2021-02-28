В Самарской области женщина замерзла насмерть с ингалятором в руке

Причину смерти женщины предстоит установить экспертам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 февраля в одном из сел Сергиевского района на улице нашли труп женщины. Ее увидели прохожие около 8 утра в сугробе.

- Судя по всему, она замерзла насмерть. Она как-то полусидела на снегу, в руке был зажат ингалятор, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Прохожие сразу позвонили в полицию, на место выехала следственно-оперативная группы. Вскоре удалось установить личность погибшей.

54-летняя Зоя Алексеевна жила в этом селе с мужем и взрослым сыном, болела астмой, пользовалась ингалятором. За несколько дней до гибели женщина, по словам родственников, ушла в запой, а поздно вечером 23 февраля вышла из дома и скрылась в неизвестном направлении. Почему ни муж, ни сын не забили тревогу, когда она не вернулась домой, пока не ясно.

Тело Зои Алексеевны передали экспертам, чтобы установить причину смерти. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.