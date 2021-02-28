В Самаре альфонс «развел» девушку на 863 тысячи рублей

Чтобы не попасть за решетку, аферисту пришлось вернуть своей жертве все до копейки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Григорий работает обычным менеджером на мясокомбинате. Зарплата небольшая, но дополнительный доход ему обеспечивают доверчивые девушки. За обман одной из них парень недавно попал под суд.

История эта произошла в 2019 году. Григория и Анна (имя девушки изменено. Прим.автора) встретились на сайте знакомств. Правда, Григорий был там зарегистрирован под именем «Александр», да и настоящую свою фотографию поставить на аватарку постеснялся – вместо этого скачал пару картинок из интернета. В качестве города проживания он указал Москву.

Анна оказалась доверчивой: с Александром они созванивались все чаще, болтали подолгу, и девушка уже мечтала, как переедет однажды к симпатичному коренному москвичу в столицу, как вдруг в сентябре молодой человек огорошил ее: попал в беду, проблемы наваливались одна за другой, денег не хватало, ему было очень стыдно, но в безвыходной ситуации вся надежду была только на Анну.

С 1 сентября по 17 октября девушка перевела ухажеру 863,2 тысячи рублей. И только потом заподозрила неладное. Когда обратилась за помощью в полицию, ей быстро раскрыли глаза: вместо столичного красавца предъявили самого обычного Григория из Самары.

Сердце Анны было разбито, а ее недавнему возлюбленному по результатам расследования предъявили обвинение в мошенничестве.

Вину парень признал, заключил сделку со следствием, Анне вернул все до копейки. За это суд был к нему снисходителен: Григория признали виновным в мошенничестве, но оставили на свободе, приговорив к одному году лишения свободы условно.