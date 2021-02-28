Жертв подыскивал в баре: в Самаре вынесли приговор парню, который чуть не убил женщину ради стопки денег

Парень схватил свою жертву руками за шею, душил, повалил на землю и бил ее ногами по голове до тех пор, пока она не потеряла сознание. Фото: принтскрин видео.

В Самаре вынесли приговор 25-летнему парню из Челно-Вершин, который в ноябре прошлого года напал на женщину из-за пачки денег.

Пострадавшей на тот момент было 54 гола, она вышла из бара, повернула за угол, и тут к ней сзади подошел неизвестный парень. Схватил руками за шею, душил, повалил на землю, бил ногами по голове до тех пор, пока женщина не потеряла сознание.

Пострадавшая попала в больницу, врачи смогли спасти ей жизнь. О пациентке сообщили в полицию, стражи порядка проверили камеры видеонаблюдения в районе и увидели, что одна их них засняла не только само нападение, но и лицо преступника.

Его личность удалось установить довольно быстро, и уже через 2 дня после налета он был задержан у себя дома – в селе Челно-Вершины.

- Он выбирал себе жертву, находясь в баре. В какой-то момент заметил в руках у пострадавшей пачку тысячных купюр, решил ими завладеть, - говорят в областном МВД. – После нападения на улице он забрал кошелек пострадавшей и скрылся.

Вот только парня ждало жестокое разочарование: в кошельке было 9,5 тысяч рублей, куда делись остальные купюры, он так и не понял.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой», полицейские оперативно провели следствие и направили дело в суд.

С учетом предыдущих «подвигов» и судимостей недавно Красноглинский районный суд отправил парня в колонию особого режима на 5 лет.