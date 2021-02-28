Коронавирус унес еще одну жизнь в Самарской области

У погибший были тяжелые сопутствующие заболевания, которые ослабили ее организм и усложнили работу врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 281 человек. Также стало известно о гибели пациентки с подтвержденным диагнозом CОVID-19:

- Женщине было 72 года, она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, что ослабило ее организм и усложнило работу врачей, - рассказали в оперативном штабе.

Таким образом, общее число подтвержденных фактов ковида в регионе на сегодняшний день составляет 48 529. С начала пандемии коронавирус унес жизни 909 человек, показатель смертности в регионе составляет 28,47 на 100 тысяч человек, что в два раза меньше, чем в среднем по стране (58,99).

Всего за сутки в регионе провели более 9 тысяч лабораторных исследований на коронавирус, и эта цифра с каждым днем увеличивается. Медики работают на износ и просят жителей Самарской области соблюдать меры предосторожности: носить маски, дезинфицировать руки и избегать толпы.