139 в Самаре и 46 в Тольятти: кто и как болеет коронавирусом в Самарской области

У подавляющего большинства пациентов (247 человек) изначально стояли диагнозы ОРВИ или внебольничная пневмония. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлен 281 факт подтвержденного ковида. Почти половина заболевших – самарцы (139 случаев), на втором месте по числу положительных анализов на «корону» за сутки – Тольятти (46 человек), на третьем – Волжский район (14).

В Кинеле за сутки ковид подтвердился у 10 человек, в Сызрани – у 9, в Чапаевске – у 6. По 5 новых "коронавирусных" пациентов зарегистрировано в Кинельском, Кинель-Черкасском и Челно-Вершинском районах, по 4 - в Жигулевске, Отрадном, Большеглушицком и Шенталинском районах, по 3 – в Богатовском и Кошкинском районах, по 2 – в Похвистнево, Безенчукском, Елховском, Нефтегорском, Пестравском, Приволжском, Сергиевском и Ставропольском районах, по одному – в Красноармейском, Похвистневском, Хворостянском и Шигонском районах.

У подавляющего большинства пациентов (247 человек) изначально стояли диагнозы ОРВИ или внебольничная пневмония, 34 заболевших выявлены при профилактическом осмотре, у них не было никаких симптомов.

С начала пандемии в регионе в общей сложности зафиксировано 48 529 пациентов COVID-19, 44 741 из них выздоровели, 909 – погибли.

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