Отель, паркинг, ледовая арена: что построят возле стадиона «Волга» в Самаре

Проект планировки территории и проект межевания территории в районе стадиона "Волга". Фото: скриншот документации

В феврале администрация Самары опубликовала проект планировки территории в районе самарского филиала Третьяковской галереи. Речь идет об участке в границах улиц Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда и улицы Луначарского. Проект разрабатывала компания под названием ООО «РМГ-проект», сейчас он выложен в открытом доступе.

В документах сказано, что компания не проводила гидрометеорологические и экологические изыскания на стадии разработки проекта, так как в этом не было необходимости.

Проект предполагает, что здание Фабрики-кухни и стадиона «Волга» останутся на своих местах и практически не будут затронуты, а вокруг них построят целый квартал, причем предполагается, что работы не будут разбивать на этапы и стройку можно провести чуть ли не одномоментно.

По проекту на территории возле стадиона «Волга» в Самаре могут появиться: крытая ледовая арена с трибунами на 150 зрителей, футбольный блок, гостиница категории 2 звезды, которая сможет вместить две сотни спортсменов, торговые и офисные помещения, два подземных паркинга, наземные стоянки и отдельный газорегуляторный пункт.

Правда, каких-либо данных о сроках строительства пока нет. Также не ясно, кто будет финансировать его.

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