Специалисты ГЖИ проверяют уборку снега и наледи

Сегодня снег в усиленном режиме убирают во всех районах города Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня в Самаре все службы вышли на уборку города от снега. Напомним, случалось это после того, как глава региона Дмитрий Азаров раскритиковал работу коммунальщиков и объявил 28 февраля «воскресником».

Как город очищают от снега, сегодня массово проверяют надзорные ведомства и чиновники. Также сегодня на работу вышел весь инспекторский состав региональной ГЖИ. В обычные дни они успевают проверить около сотни адресов по всему району, сегодня по поручению губернатора мобилизованы все силы. Специалисты ГЖИ следят за тем, чтобы уборка дорог, улиц и дворов ответственные лица проводился быстро и эффективно.

- В феврале к нам поступило очень много жалоб от жителей, - сообщила руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова. - Сегодня инспекторы выезжают на место, если видят нарушение, фиксируют его на фото и видео. Впоследствии к должностным лицам и управляющие компаниям могут быть применены меры административного воздействия. Штрафы для юридических лиц весьма существенные - до 350 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главы Самары Елена Лапушкина вышла на улицы, чтобы проверить, как коммунальщики убирают снег

За сутки из города вывезли почти 8 тысяч тонн снега - их складируют на 7 полигонов (подробности)

Дмитрий Азаров назвал "позорной" уборку улиц в Самаре и объявил "Воскресник"

Глава региона недоволен тем, как в областной столице содержат улицы, дороги и дворы (подробности)