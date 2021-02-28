Глава Самары пригрозила прокуратурой руководителям УК, которые проигнорировали «воскресник»

Припаркованные машины усложняют работу коммунальщиков Фото: предоставлено пресс-службой

28 февраля в Самаре коммунальщики, чиновники и надзорные ведомства вышли на так называемый «воскресник». Его назначил глава региона Дмитрий Азаров, который прогулялся по городу и остался не слишком доволен тем, как его расчистили от снега.

- Сегодня дворник вышли на работу в 6.30 утра, в первую очередь они чистят выходы из подъездов и тротуары, во вторую - отмостки, - рассказал глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. - Хочу подчеркнуть, что все заявки, поступающие от жителей, в том числе в социальных сетях, отрабатываются от 3 до 5 часов.

Глава Промышленного района Самары Андрей Семенов отчитался: днем работало 25-30 машин одновременно, внутриквартальные проезды уже почистили на 45%, проходы к подъездам – на 85%. За каждой управляющей компанией закреплен специалист, который контролирует ее работу.

В Кировском районе на улицы вывели больше всего спецстехники – 55 машин.

- За ночь вывезли 1,5 тысячи тонн снега. По нечетной стороне проспекта Металлургов почти весь снег вывезен, сегодняшней ночью будем работать по четной стороне. И так по всему району, - объяснил годами отработанную схему глава Кировского района Игорь Рудаков.

В ответ первый заместитель главы Самары Владимир Василенко призвал всех обратить внимание на наледь:

- Человек выходит из дома, идет по отмостке, а у него над головой висит огромная глыба. Это нужно обирать в первую очередь.

Владимир Василенко и глава Самары Елена Лапушкина сегодня целый день объезжают разные районы города, чтобы лично проконтролировать, кто и как там убирает снег.

Елена Лапушкина отметила: руководителей управляющих компаний заранее предупредили о том, что сегодня нужно усилить работу, но не все организации придали этому значение. Тем, кто проигнорировал и снег, и предупреждения чиновников, теперь придется общаться со специалистами ГЖИ, а потом – и с прокуратурой.

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