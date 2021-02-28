Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глава Самары пригрозила прокуратурой руководителям УК, которые проигнорировали «воскресник»

После того, как губернатор высказал недовольство работой коммунальщиков, снег из города вывозят «ударными» темпами
Алена МАРКИНА
КомментироватьОставить комментарий
Припаркованные машины усложняют работу коммунальщиков

Припаркованные машины усложняют работу коммунальщиков

Фото: предоставлено пресс-службой

28 февраля в Самаре коммунальщики, чиновники и надзорные ведомства вышли на так называемый «воскресник». Его назначил глава региона Дмитрий Азаров, который прогулялся по городу и остался не слишком доволен тем, как его расчистили от снега.

- Сегодня дворник вышли на работу в 6.30 утра, в первую очередь они чистят выходы из подъездов и тротуары, во вторую - отмостки, - рассказал глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. - Хочу подчеркнуть, что все заявки, поступающие от жителей, в том числе в социальных сетях, отрабатываются от 3 до 5 часов.

Глава Промышленного района Самары Андрей Семенов отчитался: днем работало 25-30 машин одновременно, внутриквартальные проезды уже почистили на 45%, проходы к подъездам – на 85%. За каждой управляющей компанией закреплен специалист, который контролирует ее работу.

В Кировском районе на улицы вывели больше всего спецстехники – 55 машин.

- За ночь вывезли 1,5 тысячи тонн снега. По нечетной стороне проспекта Металлургов почти весь снег вывезен, сегодняшней ночью будем работать по четной стороне. И так по всему району, - объяснил годами отработанную схему глава Кировского района Игорь Рудаков.

В ответ первый заместитель главы Самары Владимир Василенко призвал всех обратить внимание на наледь:

- Человек выходит из дома, идет по отмостке, а у него над головой висит огромная глыба. Это нужно обирать в первую очередь.

Владимир Василенко и глава Самары Елена Лапушкина сегодня целый день объезжают разные районы города, чтобы лично проконтролировать, кто и как там убирает снег.

Елена Лапушкина отметила: руководителей управляющих компаний заранее предупредили о том, что сегодня нужно усилить работу, но не все организации придали этому значение. Тем, кто проигнорировал и снег, и предупреждения чиновников, теперь придется общаться со специалистами ГЖИ, а потом – и с прокуратурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Азаров назвал "позорной" уборку улиц в Самаре и объявил "Воскресник"

Глава региона недоволен тем, как в областной столице содержат улицы, дороги и дворы (подробности)

Зима в городе