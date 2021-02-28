Экс-участница «Дом-2» из Самары Мария Кохно выступила на премии «Великие люди России»

У себя в Instagram чуть позже написала: «Это наша с вами победа, я плачу». Фото: www.instagram.com/marynova888

22 февраля в ресторане «Колизей-Холл» в Москве вручали премии «Великие люди России». Среди номинантов «засветились» Филипп Киркоров (номинация «Легенда Российской эстрады»), Евгений Глазов (номинация «Лучший режиссёр России» и множество иных известных артистов, бизнесменов, блогеров и селебрити всех мастей.

Кубок в номинации «Талант года» вручили и звезде телепроекта «Дом-2» из Самары Марии Кохно. Перед там, как получить награду, девушка исполнила на скрипке известную композицию «Цвет настроения синий».

- Я таких кубков, пожалуй, еще никогда не видела, - призналась Мария Кохно, получая свою вторую награду премии «Великие люди России». К слову, подарки знаменитости получали из рук самарских красоток - каждая из которых, вероятно, по праву носит титулы королев красоты, как об это объявил ведущий.

А у себя в Instagram чуть позже написала: «Это наша с вами победа, я плачу». Подписчики уже завалили девушку комплиментами – пользователи соцсетей отметили не только ее потрясающее платье, но и игру на скрипке.

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