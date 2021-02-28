Министр энергетики и ЖКХ региона пообещал самарцам усилить контроль за работой коммунальщиков

Надзорные ведомства особое внимание обращают на уборку придомовой территории

В Самаре коммунальщики, дворники, чиновники и надзорные ведомства сегодня вместе боролись с последствиями февральских снегопадов. Точнее, коммунальщики и управляющие компании чистили дороги, дворы и крыши, а остальные указывали им, что еще необходимо сделать.

- Мы понимаем, что зима в этом году выдалась суровой – это касается и температуры, и количества осадков, - но на жалобы жителей все равно нужно реагировать оперативно, - отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов.

По данным ГЖИ, в феврале этого года количество жалоб увеличилось. Жители многоквартирных домов недовольны тем, как в городе чистят дворы, тротуары и дороги:

- Часто именно придомовая территория не убирается от снега и наледи, а ее очистка очень важна, потому что обеспечивает безопасность жильцов, - отметила руководитель региональной государственной жилищной инспекции Виктория Каткова.

Сегодня сотрудники надзорных ведомств проехали по всем районам города и пообещали, что на этом их работа не закончится, а опыт «воскресника» будут использовать и дальше.

- Мы будем продолжать мониторинг и работу с управляющими компаниями для более оперативного реагирования жителей и для более качественного оказания им услуг в сфере ЖКХ, - пообещал Александр Мордвинов.

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В ведомстве отмечают, что делают это не только в рамках «воскресника» (подробности)