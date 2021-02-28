Самарских полицейских в 2020 году ловили на нарушении ПДД 305 раз

Не все полицейские соблюдают ПДД, как обычно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более тысячи рапортов, жалоб, заявлений и сообщений рассмотрели за 2020 год сотрудники подразделения, которое работает с личным составом полиции Самарской области. Об этом рассказал начальник соответствующей службы Алексей Блинов.

Его подразделение следит, в том числе, за тем, чтобы полицейские на нарушали Правила дорожного движения. Если случается какое-то ЧП, подчиненные Блинова выезжают на место происшествия, чтобы оценить ситуацию на месте.

Также они организовывают собственные проверки: в 2020 году, чтобы поймать стражей порядка, которые сами пренебрегают законом, сотрудники инспекции по личному составу провели 151 рейд.

- В 2020 году к административной ответственности привлечены 270 сотрудников ОВД, которые допустили 305 административных правонарушений, - говорят в областном МВД.

28 февраля считается Днем образования инспекции по личному составу, в этом году подразделение отмечает 97-ю годовщину.