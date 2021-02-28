Жители Красноглинского района выложили фото автобуса маршрута №50, который не смог закрыть двери

Уже в поселке Управленческом влезть в автобус оказалось невозможно. Фото: @AlexanderArskov

Проблема передвижения общественного транспорта вновь оказалась в центре обсуждения в соцсетях.

- 40 минут ожидания минимум. Остановка 7-й участок, Управа. Направление в город. Половина людей даже соваться не рискнули. Автобус уехал с открытыми дверьми, - написал сегодня Александр А. в соцсетях и выложил в доказательство фотографию переполненного «полтинника».

Напомним, именно на 50-м маршруте 9 февраля из Красноглинского района ехал его глава Вячеслав Коновалов. Глава региона Дмитрий Азаров, услышав очередные жалобы от жителей Красной Глинки и поселка Управленческий, поручил Коновалову выезжать с работы в здание правительства Самарской области и засек время, чтобы проверить, сколько займет дорога.

Коновалов доехал примерно за 40 минут, однако это был не час пик, да и сколько Коновалову пришлось ждать транспорт, осталось не ясным.

На какое-то время ситуация «поутихла». Как проблема будет решаться теперь, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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