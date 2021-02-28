По итогам «воскресника» в Самаре очистили 80% дорог, 73% остановок и 65% тротуаров

Днем в уборке города задействовали 215 единиц техники и 335 человек

28 февраля в Самаре прошел «воскресник» - его объявил глава региона Дмитрий Азаров, который назвал позорными результаты очистки города от снега.

Коммунальщики отметили, что в феврале в Самаре выпало 165,1% от месячной нормы осадков, и высота снежного покрова достигла 68 см, в то время, как в прошлом году она составляла 47 см.

Однако после критики со стороны губернатора городские службы мобилизовали все силы. Сегодня с раннего утра сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и служб благоустройства проводили «работу над ошибками», контролировали процесс глава Самары Елена Лапушкина, ее заместитель Владимир Василенко, плюс главы районов, сотрудники ГЖИ, министерства энергетики и ЖКХ.

Днем в уборке города задействовали 215 единиц техники и 335 человек. В итоге всего за день из Самары вывезли 11 тысяч тонн снега, а на проезжие части и пешеходные зоны высыпали примерно 100 тонн реагентов.

По итогам работы проезжие части удалось расчистить на 80%, выходы из подъездов – на 75%, площадки возле остановок – на 73%, тротуары – на 65%. С расчисткой внутриквартальных проездов, закреплённых за районными администрациями, справились на 61%.

Коммунальщики обещают продолжить работать и ночью, завтра в городе подведут итоги. За недоработки отвечать придется перед ГЖИ и прокуратурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Азаров назвал "позорной" уборку улиц в Самаре и объявил "Воскресник"

Глава региона недоволен тем, как в областной столице содержат улицы, дороги и дворы (подробности)

Главы Самары Елена Лапушкина вышла на улицы, чтобы проверить, как коммунальщики убирают снег

За сутки из города вывезли почти 8 тысяч тонн снега - их складируют на 7 полигонов (подробности)

Министр энергетики и ЖКХ региона пообещал самарцам усилить контроль за работой коммунальщиков

По словам Александра Мордвинова, УК и ТСЖ на жалобы должны реагировать оперативно, и министерство будет за этим следить (подробности)

Глава Самары пригрозила прокуратурой руководителям УК, которые проигнорировали «воскресник»

После того, как губернатор высказал недовольство работой коммунальщиков, снег из города вывозят «ударными» темпами (подробности)

Специалисты ГЖИ проверяют уборку снега и наледи

В ведомстве отмечают, что делают это не только в рамках «воскресника» (подробности)