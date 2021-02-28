Советник губернатора Дмитрий Колчин рассказал, куда в случае ЧП будет эвакуироваться администрация

Дмитрий Колчин насчитал в Самаре пять бункеров. Фото: www.instagram.com/dimakolchin

Известный юморист, КВНщик и советник губернатора Самарской области Дмитрий Колчин рассказал о самарских бункерах. Сделал он это на волне вдохновения от подарка, который ему сделала жена:

- На 23 февраля моя жена сделала мне очень необычный подарок! Мы, не смотря на -30 за окном, спустились в «бункер» Жукова, - пишет Дмитрий Колчин у себя в Instagram.

Бункер Жукова расположен на территории санатория «Волга» на 7 просеке, в 2017 году он был восстановлен и открыт для посетителей, один из его выходов ведет на берег реки Волга.

Но это лишь один из бывших секретных спасательных подземных постов. Пожалуй, самый известный из них, – бункер Сталина, он расположен под зданием Самарского государственного института культуры, спуститься туда можно в составе экскурсионной группы.

- Под площадью Куйбышева находится Бункер Калинина. (объект № 2) На данный момент, это действующий объект. Сюда, оказывается, эвакуируется администрация в случае чрезвычайной ситуации, - рассказывает Дмитрий Колчин.

Еще один бункер – бункер Берии – существует на Хлебной площади, но он затоплен. Пятый бункер – бункер связи – расположен во дворе Театра оперы и балета, туристам туда нельзя, артисты в случае необходимости, вероятно, могут пройти туда через подвал театра.

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