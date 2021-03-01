Весна в Самарской области начнется с метелей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС спрогнозировали погоду на начало весны 2021 года в Самаре. По прогнозам синоптиков, весна в Самарской области начнется с метелей.

В понедельник, 1 марта, погода обещает быть без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -10...-12 градусов, ночью до -20 градусов.

2 марта, на Самару обрушится снег, местами возможны метели. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами 15-18 м/с. Днем в Самаре -2...-4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -20.

3 марта, в среду, также будет продолжать идти снег, ветер юго-западный с переходом в северо-западный 7-12 м/с. В Самаре днем от 0 до -2 градусов, ночью до -9.