Серийная воровка из Самарской области промышляла в соседнем регионе

Воровку задержали на территории Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самарской области была арестована полицейскими за воровство в Ульяновске. По данным ГУ МВД по Ульяновской области, 36-летняя женщина причастна к ограблению салона красоты, продуктового магазина и медицинского центра.

- В декабре прошлого года злоумышленница выбила входную дверь одного из салонов красоты в Ульяновске и похитила оттуда деньги и телефон на общую сумму 13 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ульяновской области.

Кроме того, полицейские установили причастность самарчанки к ограблению продуктового магазина на сумму 230 тысяч рублей и хищению ноутбука из медицинского центра в Димитровграде. Женщина была задержана на территории Самары, сейчас воровка находится под стражей.

В отношении задержанной были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Женщина призналась в совершении всех преступлений и вернула часть похищенного. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.