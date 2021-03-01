Золото и завтрак в постель: что хотят жительницы Самары в подарок на 8 марта

В весенний праздник самарчанки хотят быть окутаны заботой и любовью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты популярного сайта бесплатных объявлений Авито провели исследование и узнали, что хотят получить представительницы прекрасного пола Самары на 8 марта от своих мужчин. Опрос показал, что желания женщин почти совпадает с тем, что собираются преподнести на праздник мужчины.

Большинство самарских женщин высказались о желании получить на весенний праздник в подарок ювелирные украшения. Об этом заявили 44% участниц опроса из Самары. 33% женщин были бы рады подаренной косметике, а подарочные сертификаты хотят получить 25% опрошенных.

Помимо материальных подарков, женщине можно подарить в этот день максимальное количество любви и заботы. Так, 20% самарчанок изъявили желание получить от любимого завтрак и постель, романтический ужин или массаж.

Более прагматичные женщины мечтают получить в качестве презента бытовую технику или новый гаджет. 13% участниц опроса проголосовали за полезные подарки.

Исследование показало, что большинство мужчин из Самары готовы подарить своим женщинам то, что они хотят. 70% опрошенных мужчин уже присматривают своим любимым ювелирные украшения, а технику для кухни хотят подарить 24% жителей Самары. Кроме того, многие мужчины (32%) на 8 марта хотят побаловать свою женщину шоппингом по магазинам одежды. Интересно, что цветы планируют дарить лишь 8% представителей сильного пола.

Что касается внимания и заботы, то 19% мужчин оказались готовы исполнить заветные мечты своих любимых и в этот день создать романтическую атмосферу с помощью завтрака в постель и расслабляющего массажа.

Если говорить о суммах, которые мужчины готовы потратить в день 8 марта на подарки своей женщине, то большинство проголосовавших (37%) планируют уложиться в сумму от 1 000 до 3 000 рублей. 23% жителей Самары готовы потратить от 3 000 до 5 000 рублей, 15% мужчин хотят уложиться в тысячу рублей, а вот потратить больше 10 000 на подарок готовы лишь 7% опрошенных.

До международного дня женщин осталась неделя, но некоторые мужчины (2%) еще не определились с подарком. Участники опроса признались, что ищут для своей женщины идеальный подарок, чтобы устроить для нее приятный сюрприз на 8 марта.