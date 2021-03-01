В Самаре скончался врач анестезиолог-реаниматлог перинатального центра больницы Середавина

Коллеги и пациенты запомнили Ибрагима Равильевича замечательным человеком и профессионалом своего дела Фото: instagram.com/seredavina.official

28 февраля 2021 года на 66 году жизни скончался врач анестезиолог-реаниматолог Шагидуллин Ибрагим Равильевич, работавший в перинатальном центре больницы имени Середавина. Об этом сообщили в официальном Инстаграм-аккаунте областной больницы.

- Ибрагим Равильевич всю свою жизни посвятил спасению беременных. Он прослужил своей профессии более 35 лет, - рассказали в пресс-службе больницы Середавина.

Коллектив больницы приносит свои соболезнования родным и близким Ибрагима Шагидуллина. Коллеги врача запомнили его замечательным человеком и профессионалом своего дела. Прощание с Ибрагимом Равильевичем состоится 1 марта 2021 года.

Редакция Комсомольской правды в Самаре выражает глубокие соболезнования родственникам и друзьям Ибрагима Шагидуллина.