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На дорогах Тольятти был замечен самодельный вездеход на гусеничном ходу

Чудо инженерной мысли бороздит просторы Самарской области
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Переделанный Suzuki Jimny раскатывает по городским улицам Тольятти Фото:instagram.com/samara_dtp_official

Переделанный Suzuki Jimny раскатывает по городским улицам Тольятти Фото:instagram.com/samara_dtp_official

Жители Тольятти поделились в социальных сетях необычным для нашей местности видом автотранспорта. Вездеход на гусеничном ходу на базе внедорожника Suzuki Jimny был замечен на дорогах города Тольятти.

В комментариях к фотографии внедорожника, у которого вместо колес снегокаты, развернулись жаркие споры. Некоторые посчитали, что владелец данного автомобиля молодец, потому что не сидит сложа руки, а улучшает свой автомобиль. А кто-то решил, что данный тюнинг является ничем иным, как хвастовство.

- Статья 12.5 часть 1 КоАП РФ. И не боится ведь через пост ГАИ ездить, - говорит один из комментаторов.

Такая установка на внедорожник, действительно полезна, но только в условиях бездорожья или заснеженных трасс. Поэтому вполне логично, что по асфальту на таком автомобиле ездить финансово не выгодно, так как гусеничные снегокаты могут стираться.