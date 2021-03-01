В Кировском районе Самаре снесут три незаконных киоска

Если через 2 месяца владельцы не снесут постройки, то это сделают принудительно городские власти Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мэр города Самара Елена Лапушкина подписала постановление о сносе незаконных торговых киосков в Кировском районе Самары. Согласно документации, за два месяца нужно найти владельцев самовольных построек, а после будет принято решение о демонтаже.

Речь в постановлении идет о киоске на остановке «Ставропольская» по адресу проспект Кирова, 102, а также под снос пойдут незаконные пристройки к остановочным павильонам на проспекте Карла Маркса 491 и 510 в 15-ом микрорайоне.

Елена Лапушкина возложила обязанность по определению собственников данных киосков на департамент градостроительства. Если через два месяца владельцы сами не уберут свои постройки, то это будет сделано в принудительном порядке.