Самарский архитектор Дмитрий Орлов показал как выглядел драмтеатр в 19 веке

Так выглядел драмтеатр в 19 веке Фото: Дмитрий Орлов/ facebook

Главный архитектор «ВТС-проект» Дмитрий Орлов показал один из старейших снимков драматического театра в Самаре.

- Снимок был сделан в 19 веке. Оригинал фотографии был обнаружен в Петропавловской крепости, в музее истории Санкт-Петербурга, - сказал Дмитрий Орлов.

По словам архитектора, сейчас уже найдено 44 дореволюционных снимка самарского драмтеатра и каждый в нескольких вариациях. Снимков советского времени значительно больше сохранилось до наших дней, но их еще не отсортировали.

Напомним, что самарский драматический театр хотят отреставрировать. Эксперты рассматривают три варианта реконструкции — облик 1967 года с сохранением красно-белой расцветки, либо расчистить дореволюционный кирпич и архитектурные элементы и восстановить башню на углу Фрунзе и Вилоновской. И третий вариант - дополнительно раскрыть исторические фасады со стороны Волги, восстановить еще одну башню со стороны склона.