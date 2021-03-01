Обновленная статистика по коронавирусу на 1 марта 2021 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели 278 человек. Общее количество инфицированных в регионе на 1 марта 2021 года достигло отметки в 48 807 человек.
Из общего числа заболевших 45 001 человек уже успешно справились с опасным заболеванием, в том числе диагноз был снят у 260 пациентов за прошедший день.
Что касается печальной статистики, то за минувшие сутки в Самарской области скончались еще 2 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Таким образом, за все время пандемии скончались 911 человек.