17-летний самарец забил дебютный гол в РПЛ за «Динамо»

Захарян переехал в Москву из Самары в юном возрасте.

Уроженец Самары и воспитанник Академии футбола имени Коноплева и «Крыльев Советов» Арсен Захарян забил дебютный гол в Российской премьер-лиге. 17-летний полузащитник московского «Динамо» принес бело-голубым победу над грозенским «Ахматом».

Захарян стал третьим самым молодым бомбардиром «Динамо» (уступил экс-игроку «Крыльев» Петру Немову и Александру Кокорину) и 15-ым в Премьер-лиге. Рекорд принадлежит еще одному бывшему футболисту «Крыльев» Джано Ананидзе. Грузинский футболист забил первый гол в Премьер-лиге в 17 лет и 8 дней будучи игроком «Спартака».

Арсен Захарян занимался в Академии имени Коноплева и в «Крыльях Советов» до 2017 года, после этого переехал в Москву и тренировался в школе «Динамо». В 2020 году он попал в список 60 лучших молодых игроков мира, которые родились в 2003 году. Топ составило британское издание The Guardian.