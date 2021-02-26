Руководитель СамГУПС стал первым ректором России, который встретился со студентами в Клабхаусе

Студенты высоко оценили открытость Максима Гаранина Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ректор СамГУПС Максим Гаранин 25 февраля провёл двухчасовую встречу со студентами в новой социальной сети Клабхаус. Таким образом, он стал первым в России руководителем вуза, применивший возможности данной социальной сети на благо студентов. Темой обсуждения стали вопросы назначения повышенной государственной стипендии обучающимся.

- Мы следим за основным трендами в медиа. Сегодня Клабхаус - самое популярное, по количеству скачиваний, приложение. Мы раньше его никогда не использовали. И это своего рода эксперимент для нас, – обратился Максим Гаранин к студентам. - В свою очередь я, как руководитель вуза, постараюсь присутствовать во всех социальных сетях. Если сегодня популярность набирает Клабхаус, то и я тут, с вами.

Во время встречи студенты узнали о новом механизме отбора кандидатов на повышенную академическую стипендию. В СамГУПС размер такой стипендии достигает 20 000 рублей, она выплачивается дополнительно к основной, академической. Обучающиеся предложили при формировании конкурсного студенческого рейтинга учитывать успехи в киберспортивном движении наравне с традиционным спортом. Ректор такую инициативу одобрил.

Студенты высоко оценили открытость Максима Гаранина к обсуждению острых вопросов. Свои предложения во время встречи высказали более 20 учащихся. Ректор заверил, что подобные встречи станут регулярными и будут затрагивать самый широкий круг студенчески вопросов.