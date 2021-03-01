За сутки в Самарской области скончались от коронавируса двое мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувший день в Самарской области подтверждено 278 новых случаев заболевания коронавирусом. В Самаре и Тольятти зарегистрировали почти одинаковое количество заболевших.

По данным оперативного штаба на 1 марта 2021 года в Самаре заболели 82 человека, в Тольятти — 80 человек. В Новокуйбышевске коронавирусом заболели сразу 17 местных жителей за сутки, а в Кошкинском районе — 11 новых заболевших. В Красноярском и Ставропольском районах по 8 новых случаев заболевания, а в Волжском районе за сутки коронавирусом заболели 7 человек.

Из общего числа суточных заболевших 249 человек узнали об опасном заболевании после обследования с ранее поставленным диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 29 пациентов вообще не подозревали о наличии у себя вируса.

Всего в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 48 870 случаев коронавируса.

За прошедший день в регионе скончались 2 человека, у которых был коронавирус. Мужчина 72 лет при жизни страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также скончался мужчина в возрасте 71 года, у которого было сердечное заболевание.