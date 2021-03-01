В Самаре утвердили документы для трамвайного поворота на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской

Сейчас поворачивать на перекрестке можно только в одну сторону. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре на публичных слушаниях утвердили документы для строительства правого поворота трамвая на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии города.

В соответствии с утвержденными проектом планировки и проектом межевания территории на трамвайном перекрестке появится новый поворот: трамваи смогут поворачивать направо на ул.Ново-Вокзальную при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда. Также будет реконструирована вся трамвайная линия на этом перекрестке.

О планах по строительству нового трамвайного поворота говорили еще в 2019 году. Тогда трамвайно-троллейбусное управление выступило заказчиком по разработке проектной документации на реконструкцию и строительство нового участка пути, этот контракт обошелся более чем в четыре миллиона рублей. К концу 2020 года проект был готов и его вынесли на публичное обсуждение, где он получил одобрение горожан.