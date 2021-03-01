По факту обнаружения трех трупов в частном доме возбуждено уголовное дело

По версии следствия, причиной смертельного отравления мог стать газовый котел Фото: Следственный комитет по Самарской области

27 февраля 2021 года в частном доме в в Сергиевске Самарской области были обнаружены тела погибших — мужчины и двух женщин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии

- Красноярским межрайонным следственным отделом по Самарской области возбуждено уголовное дело части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Предварительная причина смерти 60-летнего мужчины и двух 58-летних женщин — отравление угарным газом в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами . В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали происшествия.