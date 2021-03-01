В Самарской области на пожаре погиб пожилой мужчина

В Борском районе сгорел частный дом, погиб мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борском районе в воскресенье, 28 февраля, произошел пожар в селе Гвардейцы. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный жилой дом на площади в 60 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:24. На место прибыли 12 человек личного состава и 3 единицы техники. С огнем удалось справить в 12:20.

В доме после пожара обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины. Сейчас выясняется, почему произошел пожар, устанавливается точная причина смерти пострадавшего.

Ранее сообщалось, что серьезный пожар произошел в Самаре на улице Куйбышева.