В Самаре снова ищут подрядчика для сноса кафе "Рахиб"

Незаконное кафе располагается у памятника "Шоферам и машинам". Фото сайта hinshtein.ru

В Самаре снова проводят аукцион для поиска подрядчика, который снесет кафе "Рахиб". Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок.

Это уже не первая попытка снести незаконное кафе, которое находится на пересечении улиц 22 партсъезда и Гагарина около памятника "Шоферам и машинам" - установленному на постаменте автомобилю ЗиС-5.

Демонтировать кафе начали еще в феврале прошлого года. Снести его хотели ко Дню победы, затем сроки сдвигались, но в итоге убрали только арку и вывеску, а в дальнейшем оно и вовсе продолжило работу.

В конце прошлого года уже объявляли о поиске подрядчика для сноса незаконного заведения, но так и не смогли найти желающих. Теперь аукцион объявлен снова, на снос планируют потратить 3,8 млн рублей. Подрядчика планируют определить 11 марта. Снести кафе нужно будет в течение двух месяцев с момента заключения контракта.