Спецназ ЦВО начал тренировки в экипировке с электрообогревом

Военные тренировались в новой экипировке с электрообогревом. Фото - скриншот

Военнослужащие спецназа ЦВО начали использовать экипировку с электрообогревом. Новая экипировка будет использоваться в сильные морозы, учения с ее использованием прошли в Самарской области.

Военные используют комплект СЛЭВ-1. Система обогрева надевается под штатную экипировку, обогревая все тело, при этом не сковывая движение спецназовца. На одной батарее система может работать на менее 12 часов.

На учениях в Самарской области с новой экипировкой разведывательные группы отработали элементы выживания и скрытности на поле боя. Отработали налет на колонну, выполнили боевые стрельбы, совершили многокилометровый марш.