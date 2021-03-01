В Самаре хотят снести стоянку около городского кладбища

В суде определят, будут ли сносить строения около кладбища "Городское" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят снести стоянку и несколько строений около кладбища "Городское". Информация об этом содержится в картотеке дел арбитражного суда.

Департамент управления имуществом обратился с иском к индивидуальному предпринимателю Александру Евлахову, в котором требует снести здания с гаражом, стоянку, а также забор. Все эти объекты находятся около кладбища "Городское".

Как указывается в материалах суда, строения и стоянку нужно будет снести в течение 30-ти дней со дня вступления в силу решения суда.

В настоящее время судебное разбирательство продолжается, новое заседание назначено на конец марта текущего года.

Ранее сообщалось, что в Самаре вновь ищут подрядчика для сноса кафе "Рахиб".