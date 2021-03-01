В историческом центре Самары произошел крупный пожар

В Самаре в исторической части горит двухэтажный дом. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В исторической части Самары произошел крупный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В МЧС информация о пожаре поступила в 17:26. Горит двухэтажный жилой дом на улице Самарской. Площадь пожара составляет 300 кв. метров. Пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова.

Как сообщают очевидцы, издалека видны дым с огнем, около горящего дома вся улица заставлена пожарной техникой. Пока не сообщается об угрозе распространения огня на соседние здания.

На месте работают 91 человек и 29 единиц техники. Из дома эвакуировали женщину.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Самарской области погиб пожилой мужчина.