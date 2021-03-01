Дмитрий Азаров раскритиковал министерства за неэффективную работу с нацпроектами

Глава региона призвал министерства активнее работать над реализаций нацпроектов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недостаточно эффективную работу при реализации нацпроектов.

"У меня складывается ощущение, что министерства недопонимают важности задач, которые перед нами стоят. Я требую от вас должного отношения к вашей работе, к вашим непосредственным обязанностям. Вы знаете, что особое внимание по-прежнему необходимо уделять нацпроектам. И мне странно об этом говорить на третьем году их исполнения", - сказал во время совещания глава региона.

Большая часть министерств выдерживает установленные сроки работ, вовремя заключая соглашения и контракты на проведение работ. Но некоторые министерства не в полной объеме справляются с задачами. Речь идет о министерстве энергетики и ЖКХ, а также о минобре.

Губернатор поручил вновь ввести практику еженедельных отчетов для отстающих министерств на оперативном совещании, а также в кратчайшие сроки разобраться с причинами отставания.