Дефекты сварки на Самара Арене устранят до 20 марта

"Самара Арена" к сезону оказалась не готова

Стало известно, когда на Самара Арене устранят обнаруженные дефекты сварки. Вопрос рассматривали на совещании в правительстве, которое вел губернатор Дмитрий Азаров. Как объяснил директор ГАУ "Самара Арена" Виталий Иванов ПСО "Казань" признала гарантийный случай и взяла обязательно устранить дефект. Ряд деталей требует длительной доставки и ориентировочно ремонт завершат лишь к 15-20 марта.

Также Виталий Иванов заметил, что сейчас процесс передачи стадиона в региональную собственность прошел лишь частично. На баланс принят лишь конструктив арены, причем в акте приема-передачи зафиксированы 1892 замечания. Например, есть недоработки по системе мониторинга конструкций. "Если бы она работала как следует, того дефекта, который был выявлен 18 февраля, могло бы и не произойти, так как мы бы увидели проблему раньше", - отметил он.

Напомним, что трещины в сварном шве горизонтальной сваи обнаружили сотрудники стадиона. Через сутки было вынесено решение, что случай гарантийный, проблема в некачественной сварке.