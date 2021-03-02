В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за метелей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре весна начинается с сильного снегопада. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни будет идти снег. Приволжское УГМС объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за метелей.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем 2 марта в Самаре и области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с. Метель с ухудшением видимости 500-1000 метров, на дорогах снежные заносы, - сообщают в Приволжском УГМС.

2 марта днем в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2…-4 градуса, ночью похолодает до -18.

В среду, 3 марта, также будет идти небольшой снег. Температура воздуха днем составит -1…-3 градуса, ночью -6…-8 градусов.

4 марта днем в Самаре потеплеет до 0 градусов, будет идти небольшой снег. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -8 до -10 градусов.