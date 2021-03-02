Самарский наркобарон пойдет под суд за более 1,5 тысяч «закладок» по всему городу

Сейчас наркосбытчик находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские закончили расследование дела о незаконном сбыте наркотиков. Уголовное дело насчитывает 13 эпизодов сбыта 1,5 тысяч доз наркотиков.

- Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 37-летний мужчина приобретал запрещенные вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. Тайники организовывались под деревьями в жилых массивах, в клумбах, в основании колодца, в поручне лестниц, заборах, трубах и фундаментах домов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Самарский «наркобарон» был задержан на улице Вилоновская в Самаре. При обыске его места жительства и при личном досмотре полицейские обнаружили более 200 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятый наркотик является метилэфедроном.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что задержанный также причастен к завершенному сбыту еще 1300 аналогичных свертков. В отношении самарца были возбуждены уголовные дело за 11 преступлений по пунктам «а,б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере», а также за 2 преступления по части 3 статьи 30 пункта «г» части 4 статьи 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере».

В настоящее время наркосбытчик находится под стражей. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.