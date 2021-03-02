Подростки Самарской области начали чаще болеть коронавирусом

За неделю заболеваемость среди детей резко повысилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На очередном совещании оперативного штаба были озвучены статистические данные за неделю по заболеваемости коронавирусом среди отдельных возрастных групп населения. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость среди подростков Самарской области значительно повысилась.

- В возрастной группе от 10 до 15 лет заболеваемость коронавирусом увеличилась на 60% по сравнению с прошлой неделей. В возрастной группе от 14 до 18 лет заболеваемость возросла на 83%, - приводит данные Роспотребнадзора руководитель информационного центра оперативного штаба Самарской области врач Николай Ренц.

Врач подчеркнул, что, несмотря на высокие недельные показатели, количество заболевших в феврале значительно ниже, чем в декабре 2020 года и в январе текущего года. Однако февральские показатели превысили значения в октябре-ноябре прошлого года.

Что касается других возрастных групп жителей Самарской области, то в возрастной группе 65+ наблюдается снижение заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей.

Главный врач Николай Ренц призывает не ослаблять настороженность и беречь себя и своих близких. По словам врача, самая лучшая защита от коронавируса на сегодняшний день – это ношение маски, соблюдение дистанции и вакцинация.