Последние новости в Самаре на утро 2 марта 2021: граната для судьи и возвращение на Металлург

Самые важные новости за минувшие сутки

Появились новые подробности в деле мужчины, который прошлым летом метнул гранату в судью и двух полицейских. Из предыдущих публикаций вы, вероятно, помните, что Алексей Балакирев, официально не трудоустроенный резчик по дереву устроил скандал с избиением жены, которая работает судьей. Взволнованные соседи вызвали сотрудников силовых органов. На их прибытие Балакирев отреагировал броском активированной гранаты Ф-1. Все участники этой сцены выжили лишь благодаря скорости реакции одного из полицейских - вовремя закрыл дверь.

На днях выяснилось, что обвиняемый с помощью гранат пытался разобраться в жилищном вопросе. Причиной его негодования стало то, что жена утаила от мужчины квартиру стоимостью примерно в 5-6 миллионов рублей. Подробности читайте здесь.

Еще один пожар в историческом центре Самары. Площадь возгорания в двухэтажном доме на ул. Самарской, неподалеку от гостиницы “Лотте”, составила 300 кв. метров.

Дефекты сварки на стадионе “Самара Арена” признаны ПСО "Казань" гарантийным случаем, их устранят к 20 марта.

В Самаре подвели итоги “воскресника”. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что не видит системности в работе городских властей. Одной из мер, которая поможет работникам ЖКХ быстро принимать меры в плохую погоду, может стать цифровая карта с четким разделением локаций и прикрепленных к ним дворников и техники. Создать ее губернатор поручил руководителю регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову и муниципалитетам.

Также 1 марта досталось от Дмитрия Азарова некоторым министерствам - за не вполне эффективную реализацию нацпроектов.

А еще губернатор пообщался с самарцами в модной соцсети Clubhouse и рассказал, что Рока над Волгой 2021 не будет.

В России 1 марта отмечают День кошек. По такому поводу артисты известного театра “Пластилиновый дождь” поучаствовали в фотопроекте "КП-Самара". Цель его - помочь котейне “ЧуКОТка”, которая пристраивает брошенных животных. Возможно, и вы найдете своего будущего друга в компании актеров.